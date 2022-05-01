Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

01.05.2022 11:34
Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 220 dekar alan ayçiçeği tohumu ve 200 dekar alan nohut tohumu toprakla buluşacak.

Tohum dağıtım programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı. - KÜTAHYA

Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı
Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı
Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

YORUMLAR
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Destekleme kapsamına alınan Domaniç'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı Destekleme kapsamına alınan Domaniç'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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