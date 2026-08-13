Emet'te Hayvancılık Kontrolleri Yapıldı
Kırsalda Bereket projesi kapsamında Emet'te hayvancılık işletmeleri kontrol edildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında destek almaya hak kazanan işletmenin genel kontrolleri gerçekleştirildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, işletmenin mevcut durumu ve hayvancılık faaliyetleri yerinde incelendi. Yetkililer, işletmelerin yerinde kontrollerinin yanı sıra hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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