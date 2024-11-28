Emet'te Sanayi Bölgesinde Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emet'te Sanayi Bölgesinde Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor

Emet\'te Sanayi Bölgesinde Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, sanayi bölgesindeki parke taşı döşeme ve bakım çalışmalarını inceledi. Esnafın taleplerini dinleyen Koca, projelerin hızla tamamlanacağını ve bölgenin daha modern hale getirileceğini belirtti.

28.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçedeki sanayi bölgesinde sürdürülen parke taşı döşeme, tamir ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve sanayi esnafının taleplerini dinleyen Başkan Koca, sanayi bölgesindeki hareketliliğin kış aylarında arttığını belirtti. Başkan Koca, "Sanayi bölgemizdeki çalışmalarımızı hızla tamamlamak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Amacımız, esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda işlerini yapabilmesi. Sanayi esnafının faaliyetlerini aksatmadan titizlikle yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve bölge daha modern bir hale getirilecek. İlçemizin genelindeki diğer projelerimiz de hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafı, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek Başkan Koca ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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