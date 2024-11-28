Emet\'te Sanayi Bölgesinde Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor

Ekonomi

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçedeki sanayi bölgesinde sürdürülen parke taşı döşeme, tamir ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve sanayi esnafının taleplerini dinleyen Başkan Koca, sanayi bölgesindeki hareketliliğin kış aylarında arttığını belirtti. Başkan Koca, "Sanayi bölgemizdeki çalışmalarımızı hızla tamamlamak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Amacımız, esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda işlerini yapabilmesi. Sanayi esnafının faaliyetlerini aksatmadan titizlikle yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve bölge daha modern bir hale getirilecek. İlçemizin genelindeki diğer projelerimiz de hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafı, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek Başkan Koca ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA