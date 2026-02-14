Emirates, Cezayir Uçuşlarını 2027'ye Kadar Sürecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Emirates, karşılıklı hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlattığını duyuran Cezayir'e uçuşların 3 Şubat 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Emirates Hava Yolları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir'in BAE ile hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlatmasına dikkat çekildi.

Cezayir'e gidiş ve dönüş uçuşlarının planlandığı gibi devam ettiğine ve hizmetlerin şu an için etkilenmediğine dikkat çekilen açıklamada, yakın zamanda seyahat planları olan müşterilerin, rezervasyonlarını yaptıkları gibi devam etmeleri gerektiğine işaret edildi.

Emirates Hava Yolları'nın, hükümet yetkilileri tarafından verilen tüm talimatlara ve direktiflere tam olarak uyacağına vurgu yapılan açıklamada, koşulların değişmesi durumunda da müşterilere, çalışanlara ve ortaklara güncel bilgilerin sunulacağı ifade edildi.

Bu güzergahtaki son planlı tarifeli uçuşlarının da 3 Şubat 2027 tarihinde Cezayir'den kalkacak "EK757" sayılı uçuş olacağı aktarılan açıklamada, "Bu tarihten itibaren seyahat planları etkilenen müşterilerin, rezervasyon acenteleri aracılığıyla alternatif seyahat düzenlemelerini değerlendirmeleri önerilir." ifadeleri yer aldı.

Cezayir resmi ajansı APS'de 7 Şubat'ta yayımlanan haberde, Cezayir ile BAE arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurumu ise buna karşı şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu durumun hava trafiği üzerinde acil bir etkisi bulunmamaktadır. Anlaşma, belirlenen yasal süre boyunca yürürlükte kalmaya devam edecek ve iki ülke arasındaki hava operasyonları normal seyrinde sürecektir."