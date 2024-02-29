Emirdağ'da Somon ve Alabalık Tesisi İçin İmzalar Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Emirdağ'da Somon ve Alabalık Tesisi İçin İmzalar Atıldı

Emirdağ\'da Somon ve Alabalık Tesisi İçin İmzalar Atıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 14 bin metrekarelik alanda kurulacak somon ve alabalık işleme tesisi için arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İlk etapta 100'e yakın kişinin istihdam edilmesi beklenen tesis, ilçe ekonomisi ve istihdamı için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

29.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:58
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde somon ve alabalık tesisi kurulması için imzalar atılırken, tesiste ilk etapta 100'e yakın kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 14 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak somon ve alabalık işleme tesisi için arsa tahsis sözleşmesi Kaymakam Osman Bilici ve yatırımcı firma yetkilileri arasında imzalandı.

İmza töreni sonrası konuşan Kaymakam Bilici, yatırımın ilçe ekonomisi ve istihdamı adına önemli olduğunu dile getirerek, "Bölgemiz daha fazla büyümekte ve cazibe merkezi haline gelmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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