Emlak İlanları Güvenliğe Kavuşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak İlanları Güvenliğe Kavuşuyor

Emlak İlanları Güvenliğe Kavuşuyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile gayrimenkul ilanlarının güvenilirliği artırılıyor.

16.09.2024 13:32
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, gayrimenkul sektöründe ilanların güvenilirliğini artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla geliştirildi. Sistem ile artık ilan portallarında tapusu olan ve mal sahibinin ilan izni onayının olduğu doğrulanmış ilanlar yayınlanabilecek" dedi.

Emlak ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamaya alındı. Uygulama ile doğrulanmış ilan başlığındaki düzenleme ile sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, gayrimenkul sektöründe ilanların güvenilirliğini artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla geliştirildi. Sistem ile artık ilan portallarında tapusu olan ve mal sahibinin ilan izni onayının olduğu doğrulanmış ilanlar yayınlanabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından E-devlet üzerinden verilen ilan verme izni ile ilanlar artık yayınlanabilecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek" diye konuştu.

İlan verebilmek için e-devlet izni gerekecek

Uygulamanın devreye alınmasıyla, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesinin mümkün olacağını ifade eden Özelmacıklı "Taşınmazın sahibi kendisi, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait bir taşınmazın ilanını verebiliyor olacak. Lakin bunun dışındaki akrabalarının, tanıdıklarının taşınmazlarının kiralanması veya satışı ile ilgili herhangi bir ilan veremeyecek. 15 Eylül 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın ilan verilebilmesi mümkün olacak. Doğrulanan ilanlarda EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı yönünde bir logoya yer verilecek. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise uygulama yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek" şeklinde konuştu.

Altın Emlak Global temsilcileri İstanbul'da buluştu

EİDS öncesinde Türkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren 140'a yakın temsilcileri ile İstanbul'da bir araya geldiklerini de ifade eden Özelmacıklı "14-15 Eylül tarihlerinde Emlakjet sponsorluğunda İstanbul'da tüm temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Toplantı programımızda Kürşat Tuncel'in verdiği "Yeni Nesil İşletme Yönetimi" eğitimini alarak satış ve pazarlama stratejilerimizi yenileme imkanı bulduk. Ayrıca EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) süreçlerinin bundan sonraki iş süreçlerimize nasıl etki edeceğini değerlendirdik. Altın Emlak Global olarak hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek sektöre liderlik etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, E-Devlet, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak İlanları Güvenliğe Kavuşuyor - Son Dakika

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