Emlak İlanlarında Yetki Doğrulaması Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emlak İlanlarında Yetki Doğrulaması Uygulaması Başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulaması, 15 Eylül 2024 tarihinde devreye girecek. Bu uygulama ile yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilan veremeyecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Ayrıca, ilanların mükerrer girişlerinin önlenmesi ve ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi için düzenlemeler yapılacak.

02.08.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulamasında çalışmalarda sona gelindi. Uygulamanın devreye girmesi sonrası yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan da veremeyecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2. fazı olan yetki doğrulaması uygulamasında çalışmalarda sona gelindi. Uygulamanın devreye girmesi sonrası yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan da veremeyecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan verenlerin kimlik ve yetki bilgilerinin doğrulanmasını sağlayacak. Sistem ile sahte ve aldatıcı ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlıyor. EİDS'nin ikinci fazı, 15 Eylül 2024'te uygulamaya girecek ve 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulaması olmadan ilan verilemeyecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek" dedi.

İlan verebilmek için e-Devlet onayı gerekecek

Emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak düzenlemenin 15 Eylül sonrasında uygulamaya geçeceğini ifade eden Özelmacıklı, "Emlak ilanlarında, ilan yayınlamadan öncesi ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması gerekiyor. Kendine ait ya da bu akrabalık bağında olmayan 3. kişilere ilan verme izni verilemeyecek. Bunun dışında ilanların portallara verilebilmesi ancak e-Devlet sistemi üzerinden yetki belgesi olan emlak işletmelerine yetki verilerek yapılabilecek. 15 Eylül 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak. Doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya/ibareye yer verilecek. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise uygulama yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek" dedi.

Yetki doğrulama sistemi nasıl çalışacak

Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün gerekli kontroller yapılacak. E–Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazlar listelenecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak. Bu sayede yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ya da hısımlık durumu olmayanlar ilan giremeyecek" dedi.

"Mükerrer ilan girişi olmamalı"

Özelmacıklı "Yapılan düzenlemede mükerrer ilanların tamamen kaldırılmasını, bir taşınmazın ilanının sadece tek bir emlak işletmesi tarafından girilebilmesini önemsiyoruz. Yetkilendirmede tek bir yetki belgeli emlak işletmesinin seçilebilmesinin sağlanmasını, bu durumun spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinde büyük faydalar sağlayacağını kanaatindeyiz. Ayrıca TKGM ile entegrasyon sağlanarak taşınmaz ID ve koordinat verilerinin de alınabilmesi, ayrıca ilanını verdiğimiz taşınmazların takyidatlarının görüntülenebilmesini de arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra çoklu yetki tanımlamasının yapılabilmesi, mahalle bilgilerinin düzenlenebilmesi, iptal süreçlerinin iyileştirilmesi gibi sektörel beklentilerimiz de var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, E-Devlet, Eylül, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak İlanlarında Yetki Doğrulaması Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 17:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: Emlak İlanlarında Yetki Doğrulaması Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement