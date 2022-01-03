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Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu - Son Dakika

Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu

03.01.2022 12:30
Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu

Yalova'da ilk şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 71 şubeye ulaştı.

Yalova'da ilk şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 71 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yeni şube açılışlarına devam ediyor.

Banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emlak Katılım, son şubesini Yalova'da açtı. Böylelikle Türkiye genelinde toplam 71 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunmaya devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Emlak Katılım Yalova'daki ilk şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, "Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. İmalat ve sanayide ülkemize önemli katkılar sunan Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Yalova'daki ilk şubemizi açmış olmaktan dolayı mutluyuz. Yalova şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dijital kolaylıklar Emlak Katılım'da

Verilen bilgiye göre, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürününü geliştirdi.

Emlak Katılım müşterileri, cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde POS cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını da kolaylıkla takip edebiliyor.

Emlak Katılım, hayata geçirdiği FAST ve KOLAS uygulaması ile müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Banka müşterileri, FAST ile EFT saatleri dışında, günün her anında para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorken, KOLAS ile e-posta, cep telefonu, kimlik, pasaport veya vergi numarası bilgilerini hesaplarına tanımlayarak IBAN'sız para alma veya gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Emlak Katılım, tarım sektörünün desteklenmesine yönelik devreye aldığı ürün ve hizmetlerinden olan Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ürünü ile tarım ürünlerinden depolanabilir olanların üreticilerinin, finansman ihtiyaçlarını karşılayarak tarım sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.

Müstahsil Makbuzuna Dayalı İşletme Finansmanı ile de Emlak Katılım; alıcı tüccarların, defter tutmayan çiftçilere düzenledikleri müstahsil makbuzlarıyla fatura gerektirmeden kolaylıkla işletme finansmanı kullanabilmelerini sağlıyor.

KOSGEB ile imzalanan Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı Protokolü ile Emlak Katılım, tarladan son kullanıcıya ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve kaybının önlenmesi için KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma ünitelerinin finansmanında destek oluyor. Böylelikle Emlak Katılım, soğuk hava zincirine destek vererek hem israfın hem de oluşacak ekonomik kaybın önüne geçmeyi hedefliyor.

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Türkiye, Yalova, Banka, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


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