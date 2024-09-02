Emlak ve gayrimenkul sektöründe vergi düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak ve gayrimenkul sektöründe vergi düzenlemesi

Emlak ve gayrimenkul sektöründe vergi düzenlemesi

Karagülle İnşaat'ın yönetim kurulu Başkanı Kamuran Akbay, emlak ve gayrimenkul sektöründeki yeni vergi düzenlemesini değerlendirdi. Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkullerde 5 yılı aşan mülkiyetlerde vergi alınacak ve bu vergi, güncel piyasa değeri üzerinden hesaplanacak. Akbay, düzenlemenin emlak piyasasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve piyasada daha gerçekçi fiyatlandırmalara yol açacağını söyledi.

02.09.2024 14:09
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Emlak ve gayrimenkul sektöründeki kanun düzenlemesine ilişkin konuşan Karagülle İnşaat'ın yönetim kurulu Başkanı Kamuran Akbay, "Bu yeni düzenlemeye göre; gayrimenkullerde 5 yılı aşan mülkiyetlerde vergi alınacak ve bu vergi, rayiç bedel yerine güncel piyasa değeri üzerinden hesaplanacak" dedi.

Akbay, yaptığı değerlendirmede, yeni düzenlemenin emlak piyasasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Akbay, "Özellikle mülklerin güncel piyasa değeri üzerinden vergilendirilmesi daha adil bir sistem getirecek. Bu durum, gayrimenkul sahiplerinin mülklerini gerçek değerinde satma eğilimini artıracak ve piyasada daha gerçekçi fiyatlandırmalara yol açacak" diye konuştu.

'DEĞERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMESİ UZUN VADEDE DAHA ADİL BİR SİSTEM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, 'Gayrimenkul sahipleri için bu düzenleme, özellikle mülklerinin değeri artanlar açısından daha yüksek vergiler anlamına gelebilir. Ancak, gerçek değerine göre vergilendirilmesi uzun vadede daha adil bir sistem olarak değerlendirilebilir. Bu düzenleme piyasa şeffaflığını artıracağı ve spekülatif hareketleri azaltarak uzun vadeli yatırımları teşvik edeceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin yerel yönetimlerin gelirlerini artırarak kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasına katkı sağlayacağını belirten Akbay, " durum emlak piyasasında bir dengeleme ve şeffaflaşma sürecini beraberinde getirecek. Belediyeler ve diğer yerel yönetimler, mülklerin gerçek değerlerine dayalı olarak daha fazla gelir elde edebilecekler" dedi.

'DAHA BİLİNÇLİ VE GERÇEKÇİ BİR VERGİLENDİRME İLE KARŞILAŞMALARI, SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Sektördeki tepkilere de değinen Akbay, bazı yatırımcılar ve emlak sahiplerinin daha yüksek vergilerden endişe duyduğunu, ancak sektör profesyonelleri ve uzun vadeli yatırımcıların bu düzenlemeyi olumlu karşıladığını ifade etti. Akbay son olarak şunları söyledi:

"Getirdiği şeffaflık ve adalet, uzun vadede sektöre duyulan güveni artırabilir. Sonuç olarak, Türkiyede emlak ve gayrimenkul sektöründe yapılan bu yeni düzenlemenin piyasayı daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir hale getirmesi bekleniyor. Gayrimenkul sahiplerinin daha bilinçli ve gerçekçi bir vergilendirme ile karşılaşmaları, sektörün sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak. Ayrıca, piyasa değerlerine dayalı vergilendirme, yerel yönetimlerin gelirlerini artırarak kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltecek. Bu önemli değişikliğin sektörde yaratacağı etkileri yakından izlemeye devam edeceğiz.'

Kaynak: DHA

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