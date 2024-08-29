Emlak Vergisi Düzenlemesi Resmi Gazete\'de Yayımlandı

Ekonomi

Emlak vergisi ödeyecek milyonlar için kritik düzenlemenin Resmi Gazete'de yürürlüğe girdiğini ifade eden emlak uzmanı Özkan Aydemir, bu çerçevede emlak vergisine esas olacak 2024 yılı ve 2025 bina inşaat metrekare birim fiyatlarının güncellendiğini ve açıklanan tebliğde mesken binalarının inşaat maliyet bedellerinin sınıflandırmaya göre değişen aralıklarla belirlendiğini söyledi.

İnşaat maliyetlerindeki değişimler ve bu değişimlerin konut fiyatlarına olan etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yakın dönemde konut satışlarında metrekare bazlı fiyatlama yapılmasının muhtemel olduğunu ve Avrupa'daki konut satış sisteminin Türkiye'de de uygulanabileceğini ifade etti. Aydemir, "Özellikle Avrupa ülkelerinde konut satış ve fiyatlama işlemleri metrekare bazlı planlanıyor. Hatta daire içi imalatlarda ekstra olarak fiyatlanıyor. Ülkemizdeki enflasyon ortamı ve artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarını doğrudan etkilediği için konut üreticileri satışlarını arttırmak adına yeni açılımlar yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden daire metrekarelerinde küçülmeler ve daire içi imalatlar için ekstra bir ücret talebi olursa kimse şaşırmasın. Maliyet artışını konut fiyatlarına yansıtamayan üreticiler mecburen bu yöntemi seçebilir" dedi.

İnşaat maliyetlerindeki artış sebebiyle yeni tip konut üretimlerinin arttığını ve sektörde büyük metrekarelerde yapılan üretimlerin sayısının her geçen gün azaldığını söyleyen Aydemir, gelecek yıllarda sitelerdeki ortak alanlar, otopark ve sosyal alanların metrekarelerinin de daire satış bedellerine yansıyacağının altını çizdi.

Birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 TL ile 11 bin 346,71 TL arasında, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 TL ile 7 bin 687,59 TL arasında, üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 TL ile 5 bin 235,86 TL arasında ve basit inşaatlar için ise 369,88 TL ile 2 bin 361,32 TL arasında olacak.

İnşaat maliyetlerindeki artışa rağmen gayrimenkul sektörü 2024 yılı son çeyreğinden itibaren faiz oranlarında muhtemel bir değişimle beraber konut satışlarında bir artış bekliyor. Özellikle konut kredisi oranlarında yapılacak indirimler ve bunun yanı sıra başlatılacak kampanyalar ile yeniden ivme kazanması beklenen satışlar hem üreticiler hem de alıcılar için yeni fırsatlar sunabilir. - BURSA