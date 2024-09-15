Emlakta Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Bolat paylaşımında "Emlakta doğrulanmış ilan düzenlememiz bugünden (15 Eylül) itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA