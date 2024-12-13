Emre Koca\'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı

Ekonomi

MentorX kurucusu Emre Koca, yapay zeka, e-ihracat ve markalaşmanın iş dünyasındaki kritik rolüne dikkati çekerek, "Robot ve otomasyon kullanımındaki artış, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürüyor. Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor" dedi.

MentorX kurucusu Emre Koca, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Yapay zeka, e-ihracat ve markalaşmanın iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çeken Koca, iş dünyasının karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri de gündeme taşıdı. Koca, yapay zekanın pazar yerlerine entegrasyonuyla iş süreçlerinde köklü değişikliklerin yaşandığını belirterek, "Yapay zeka, süreçlerin daha sıkı yönetilmesini sağlıyor ve insan faktörünü azaltıyor. Robot ve otomasyon kullanımındaki artış, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürüyor. Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor" dedi.

Türk şirketleri için e-ihracatın büyük bir büyüme fırsatı sunduğunu ifade eden Koca, bu alandaki en büyük engelin eski kuşakların direnci olduğunu söyledi. Markalaşma eksikliğinin Türk şirketlerinin en büyük sorunu olduğunu da belirten Koca, "E-ihracatta yüksek bir potansiyel var ancak, ticari olarak tatmine ulaşmış şirket sahipleri yeni neslin ihracat taleplerini görmezden geliyor. Bu durum, özellikle B2B şirketlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ürünlerin nihai alıcısına ulaşamaması ve müşteri datasına erişilememesi, distribütörlere bağımlılığı artırıyor. Markalaşamayan şirketler, son kullanıcıya ulaşamadıkları sürece yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Gelecek nesiller, mevcut iş modellerini sürdürememe riskiyle yüzleşiyor. Markalaşma, şirketlerin uzun vadeli başarısı için vazgeçilmez bir unsur" diye konuştu.

E-ihracat yapmak isteyen üreticiler için önerilerde bulunan ve şirketlerin açılacakları pazarlardaki trendleri yakından takip etmeleri gerektiğini söyleyen Koca, "İlk adım olarak pazar yerlerinde işe başlanmalı. Bu sayede hazır müşteri kitlesine kolayca ulaşılabilir. Yurt dışında şirketleşme ise ödeme süreçlerindeki engelleri aşmanın en etkili yolu. Yeni bir pazara girmeden önce o bölgedeki müşteri taleplerinin ve standartların dikkatlice analiz edilmesi gerekiyor. Doğru hazırlık yapılmadan başlanan girişimler başarısızlıkla sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL