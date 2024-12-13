Emre Koca'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emre Koca'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı

Emre Koca\'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı

MentorX kurucusu Koca, yapay zeka ve e-ihracatın iş dünyasındaki önemini vurguladı.

13.12.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MentorX kurucusu Emre Koca, yapay zeka, e-ihracat ve markalaşmanın iş dünyasındaki kritik rolüne dikkati çekerek, "Robot ve otomasyon kullanımındaki artış, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürüyor. Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor" dedi.

MentorX kurucusu Emre Koca, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Yapay zeka, e-ihracat ve markalaşmanın iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çeken Koca, iş dünyasının karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri de gündeme taşıdı. Koca, yapay zekanın pazar yerlerine entegrasyonuyla iş süreçlerinde köklü değişikliklerin yaşandığını belirterek, "Yapay zeka, süreçlerin daha sıkı yönetilmesini sağlıyor ve insan faktörünü azaltıyor. Robot ve otomasyon kullanımındaki artış, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürüyor. Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor" dedi.

Türk şirketleri için e-ihracatın büyük bir büyüme fırsatı sunduğunu ifade eden Koca, bu alandaki en büyük engelin eski kuşakların direnci olduğunu söyledi. Markalaşma eksikliğinin Türk şirketlerinin en büyük sorunu olduğunu da belirten Koca, "E-ihracatta yüksek bir potansiyel var ancak, ticari olarak tatmine ulaşmış şirket sahipleri yeni neslin ihracat taleplerini görmezden geliyor. Bu durum, özellikle B2B şirketlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ürünlerin nihai alıcısına ulaşamaması ve müşteri datasına erişilememesi, distribütörlere bağımlılığı artırıyor. Markalaşamayan şirketler, son kullanıcıya ulaşamadıkları sürece yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Gelecek nesiller, mevcut iş modellerini sürdürememe riskiyle yüzleşiyor. Markalaşma, şirketlerin uzun vadeli başarısı için vazgeçilmez bir unsur" diye konuştu.

E-ihracat yapmak isteyen üreticiler için önerilerde bulunan ve şirketlerin açılacakları pazarlardaki trendleri yakından takip etmeleri gerektiğini söyleyen Koca, "İlk adım olarak pazar yerlerinde işe başlanmalı. Bu sayede hazır müşteri kitlesine kolayca ulaşılabilir. Yurt dışında şirketleşme ise ödeme süreçlerindeki engelleri aşmanın en etkili yolu. Yeni bir pazara girmeden önce o bölgedeki müşteri taleplerinin ve standartların dikkatlice analiz edilmesi gerekiyor. Doğru hazırlık yapılmadan başlanan girişimler başarısızlıkla sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Emre Koca, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emre Koca'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Emre Koca'dan İş Dünyasına Yapay Zeka Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.