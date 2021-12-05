En çok prostat hastaları alıyor, fiyatı 12,5 lira

Havaların soğumasıyla birlikte idrar yolu enfeksiyonları artarken, ayakları sıcak tutan kışlık terlikler büyük ilgi görüyor. Kışlık terlikleri en çok prostat hastaları tercih ediyor.

Uzmanlar, havaların soğumasının pek çok hastalığa davetiye çıkardığına, bunların başında ise idrar yolu enfeksiyonlarının geldiğine dikkat çekiyor. Ayakları üşütmek, prostat rahatsızlıklarını da tetikliyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ayakları sıcacık tutan kışlık terliklere de talep arttı. Bursa'da Haşim İşcan Caddesi'ndeki dükkanında kışlık terlik satan esnaf Bilal Bavuk, havaların soğumasıyla birlikte kışlık terliklere ilginin arttığını söyledi. Bavuk, satışlardan memnun olduğunu, elindeki kışlık terlikleri uygun fiyata vatandaşlara sattığını belirtti. Ayakları sıcak tutan terlikleri en çok prostat hastalarının tercih ettiğini söyleyen Bavuk, "Elimizdeki terlikleri direkt fabrikadan alıp halka uygun fiyata satıyoruz. Bu elimdeki kışlık terliklerin en ucuzu 12 lira 50 kuruştan başlıyor, en pahalısını ise 25 liraya satıyoruz. Kışlık terlikleri ucuz sattığımız için işler gayet iyi. En çok prostat hastaları alıyor. Ayakları üşütmek birçok hastalığa sebep olduğu için insanlar evde yere terliksiz basmak istemiyor" dedi. - BURSA