En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis\'e sunulacak
08.01.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği gelişmede en düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

KANUN TEKLİFİ YARIN TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

FAHİŞ SİTE AİDATLARI DA TEKLİFE DAHİL EDİLDİ

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • slh123456 slh123456:
    En düşükler en yüksegi sollar yakında bu gidişle?? 67 85 Yanıtla
    yakup suri yakup suri :
    zorunamı gidiyor dostum hayırdır 31 28
  • Mehmet Demir Mehmet Demir:
    slh memur olduğun nasılda belli ettin . Zorunamı gitti gev şek. 78 34 Yanıtla
    199715 199715:
    Senin de adalet anlayışın belli oldu...Yavşak yalaka dese biri mesela haksız mı olur.? 27 4
    Mehmet Demir Mehmet Demir:
    199715 ben senin geçmişinde bir b o k luk olduğunu düşünüyorum 1 0
    Mehmet Demir Mehmet Demir:
    199715 sana gi ren çıkan ne gav ata bak hele düşüncem bu 0 0
  • simge1999 simge1999:
    ya bu sürekli en düşük diye diye iyi algı yaptılar bişey yapılacaksa bütün emeklilere yapılmalı en düşük neden düşük yüksek alan neden yüksek alıyor onuda bi sorgulayın.. 87 6 Yanıtla
    199715 199715:
    Bu zihniyetsizlik ve ahlaksızlık oldukça buna müstehak bu halk. 15 1
    erdogan-ersoy erdogan-ersoy:
    1999 öncesi siğortalıların katsayıları yüksekti ve az prim yatırdıkları halde daha yüksek maaş alıyorlar.. 1999-2008 arasında ağırlıkta prim ödeyenler ortalama iken, 2008 sonrası prim yatıranlar ise en düşük seviyeden aylık alıyorlar. ağırlıkta adaletsizlik buradan doğuyor 4 2
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    esasında prim gün sayısına göre maaş verilmesi lazım.5000 gün ile 8000 gün aynı maaşı alması adil değil 79 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    emekliler heyecandan bu gece uyuyamaz artik 57 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:15:02. #7.11#
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.