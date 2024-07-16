Ekonomi

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle ilgili TBMM'de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Güler, 53 maddeden oluşan teklifin vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması dahil bir dizi hedefle hazırlandığını söyledi. Vergi paketinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu dile getiren Güler, kanun teklifinde en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığını belirtti.

Pakette kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıldığını belirten Güler, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde, işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamayı da sonlandırdıklarını aktardı.

Güler, vergi sisteminde yapılan revizelere değinerek, "Vergide adalet ve etkinliği arttırma amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi yerel asgari kurumlar vergisi, 'yap, işlet ve devret' modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması, yatırım, fon gayrı menkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunan işletmelere sağlanan kazan istisnasının ihracat gelirlerine ile sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Belirtilen kazancıyla ile tespit edilen kazancı farklı olan mükellefler izaha davet edilecek"

Kanun teklifinde yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturacaklarını ifade eden Güler, "Bu kapsamda yurtiçi asgari kurumlar vergisi uygulaması aynı zamanda vergi güvenlik müessesesi olarak vergi sistemimizde yer alacak. Ayrıca serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen hasılatların arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Yine vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç sağlayacak gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

"Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilen cezaların arttırılması uygulamasını da teklifimizde öngörüyoruz"

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla vergi paketine yeni düzenlemeler getirdiklerini açıklayan Güler, "Bu kapsamda cezaların etkinliğinin arttırılması, usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarında bu kapsam içerisinde arttırılmasına gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilen cezaların arttırılması uygulamasını da teklifimizde öngörüyoruz. Kayıt dışında faaliyetinde bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1 buçuk kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4 buçuk kat olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Başkalarının hesabına yapılan havaleleri kabul edenlere ve hesaplarını kullandıranlara verilecek cezaları arttırıyoruz"

Güler, Başkasına ait pos cihazını veya başkasının İBAN numarasını kullananlara vergi paketiyle beraber yeni cezaların geleceğini vurgulayarak, "Ödemesi başkalarının hesabına yapılan havaleleri kabul edenlere ve hesaplarını kullandıranlara verilecek cezaları arttırıyoruz. Diğer yandan ticari olmayan gezi eğlence spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına, yat limanlarına verilen kiralama, bakım ve benzeri hizmetlerde kullanılan KDV istisnalarını kaldırıyoruz. Bir diğer önemli konu devreden KDV konusudur. Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

"Yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviye artırıyoruz ve 500 lira olarak belirliyoruz"

Bir başka bir düzenlemeyle vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeler öngördüklerini dikkati çeken Güler, "Tekliflimizle vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini teklifimizde öneriyoruz. Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin veriyoruz. Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviye artırıyoruz ve 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı her sene yeniden değerleme oranıyla da arttırılacaktır" şeklinde konuştu.

"Asgari aylık ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz"

Güler, en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik olan düzenlemenin de vergi paketine dahil edildiğini aktararak, "Son olarak yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen asgari aylık ödeme tutarını da 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlememizde toplam 16 milyon 180 bin civarında olan emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti ise bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon liradır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA