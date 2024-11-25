En düşük emekli maaşında yeni tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşında yeni tahmin

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Yeni yılda emekli maaşı zam oranları, çalışan milyonlarca emeklinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranı kesinleşecek. 6 aylık enflasyon beklentisi belli oldu fakat net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. İşte verilere göre en güçlü tahminler...

25.11.2024 09:14  Güncelleme: 09:33
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2025 yılına yaklaşık bir ay kaldı. Yüksek enflasyon ortamında emekli maaşlarına yapılması planlanan zam oranları yavaş yavaş netleşiyor. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı ocak ayında belli olacak.

VERİLER IŞIĞINDA İHTİMALLER NETLEŞİYOR

Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 19 BİN 697 LİRA OLACAK

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

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