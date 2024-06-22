En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül

Uzun bayram tatilinin ardından kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri temmuz ayında zamlanacak emekli aylıkları olacak. Emekliler kök aylıkların artırılmasını ve taban aylıkların yukarı çekilmesini bekliyor. Kamuoyunda da yapılacak zam için 4 formül dillendiriliyor.

22.06.2024 10:14
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Emekli temmuz zammı için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü masada bulunuyor. Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından temmuz artışı yapılabilecek. Emekliye zam düzenlemesi için nihai rakamlar 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü kadar fark alacak.

BİRİNCİ FORMÜL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.

İKİNCİ FORMÜL

Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle, temmuzda emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Bayrak: herkese yatırdığı pirime göre maaş versinler..3.600.gün pirim le emekli olmuş 5.000.günle emekli olmuş.10.000.günle emekli olmuş.hepsi aynı maaşı alıyor sizin adaletiniz batsın.herkese.yatırdığı pirime göre maaş verseler kimsenin sesi çıkmaz..sesi çıkanada fazla pirim yatır fazla maaş al dersin 53 2 Yanıtla
    Özkan Eken: Mustafa bey doğru söylüyorsunuz bu kadar basit her kes yatırdığı prim gün kadar emekli maaşı alsın on bin gün ödeyen ile beş bin gün ödeyen aynı kefeye konmamalı bir de primi yüksek ödeyen ile düşük ödeyen inde farklılığı var 2 0
  • Nuri Varol: emekliyi açlığa sefalete alistiranlar utansın. 29 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: 5. formul semsiye 14 0 Yanıtla
  • Harun Sönmez: Emekliler ile dalga geçmeyi herkes bırakmalı düşün yakamızdan beklentiye sokup şaka yaptık denilmesinden bıktı emekli emeklinin aklı başına geldi cok şükür. 12 1 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Emekli aylığı yaşlılık maaşına döndü ilerki zamanda sadece pazar parası olacak 13 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: şemsiye formasyonu görüyorum 4 0 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Memur emeklisine söz verildiği halde verilmeyen seyyanen zammı ne zaman verecekler acaba Türkiye de verginin %65 e yakını işçi ve memurdan toplanıyor ama işçi ve memur emeklisine zam verilirken nasıl az versek diye düşünülüyor. Birde şu sürekli zam yapan patron diye tabir edilen kesime dur denmesi gerekiyor yoksa bu işin sonu yok gibi. 2 1 Yanıtla

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