En düşük emekli maaşına zam bugün netleşecek

Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bugün netleşecek ve emeklilerin maaşlarına alacakları zam belli olacak.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 2024 yılının ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin maaşı emeklinin yapılan 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak.

Bu çerçevede AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafından en düşük emekli ücretinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına gelecek olan zammın bugün Meclis Başkanlığı'na iletileceğini söyledi. Güler, "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca Güler'in, bugün 12.00'de yapacağı açıklamayla düzenlemeyi ayrıntılarıyla açıklaması bekleniyor.

En düşük emekli ücretinin 12 bin ile 12 bin 500 lira arasında olması bekleniyor

Yapılan çalışmalar neticesinde en düşük emekli ücretinin 12 bin ile 12 bin 500 lira arasında olması beklenirken, en düşük emekli maaşına ilişkin maddenin hazırlanan yeni vergi düzenlemesine eklenmesi kararlaştırıldı. Yapılacak düzenlemeyle, en düşük emekli ücretinin 12 bin olması halinde yaklaşık 3 milyon 200 bin emeklinin maaşı 12 bin liraya tamamlanacak.

Zamlar ağustosta ücretlere yansıyacak

En düşük emekli ücretlerine zam yapılması halinde temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazanacak. Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17'sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak. Yapılan zam oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak. - ANKARA