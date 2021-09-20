Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111522 1,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105263 1,28 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060562 1,28 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046856 1,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062167 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020752 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024572 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031064 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056029 0,71 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010549 0,71 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066336 0,68 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,104745 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,085102 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,160370 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,221033 1,10 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039625 0,96 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,136181 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033065 1,32 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016362 0,55 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033224 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030145 0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070927 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052574 1,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052296 0,23 HEM Altın Katılım EYF 0,032064 0,21 ZEM Altın Katılım EYF 0,052016 0,20 VEM Altın Katılım EYF 0,054334 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026326 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072996 0,15 HEM Para Piyasası EYF 0,027817 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031967 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,076260 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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