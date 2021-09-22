Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117804
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,125339
|0,25
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159205
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,159203
|0,22
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108872
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065190
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024881
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088971
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026990
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,135231
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,027997
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014271
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052776
|0,17
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054835
|0,16
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032351
|0,16
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052481
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050455
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035443
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026352
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,073067
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080140
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,084926
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi