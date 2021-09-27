En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,07 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve "VEM Standart EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018464 -3,02 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020233 -2,07 VEM Standart EYF 0,071365 -2,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019498 -2,06 VEM Katkı EYF 0,019261 -2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019096 -1,97 HEM Katkı EYF 0,019079 -1,96 ZEM Katkı EYF 0,020460 -1,94 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019926 -1,94 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020947 -1,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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