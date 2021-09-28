Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026925
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027129
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,029466
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020850
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024743
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010983
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010822
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055255
|0,88
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105227
|0,84
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027954
|0,82
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026871
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086602
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034286
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030235
|0,65
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025773
|0,64
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075652
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089222
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021764
|0,33
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038172
|0,30
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026509
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070349
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049437
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029003
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080471
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026427
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035547
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081628
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi