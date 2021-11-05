BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,125333
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,131144
|0,97
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,017863
|0,90
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118017
|0,89
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,154640
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011396
|1,08
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074080
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022859
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026587
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011430
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,073287
|2,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,068474
|2,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,135951
|2,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075276
|2,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,160820
|2,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,023628
|4,33
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,028661
|1,89
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,083759
|1,80
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,037755
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,098925
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,078023
|1,74
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,054700
|1,70
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041548
|1,56
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028772
|1,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,032412
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,059567
|0,21
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,059149
|0,17
|HEM Altın Katılım EYF
|0,036412
|0,17
|VEM Altın Katılım EYF
|0,061930
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,054315
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,077973
|0,16
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031545
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028434
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082071
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080863
|0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi