BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,125333 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,131144 0,97 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,017863 0,90 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118017 0,89 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,154640 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011396 1,08 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,074080 1,01 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,022859 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026587 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011430 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073287 2,48 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,068474 2,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,135951 2,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075276 2,17 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,160820 2,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,023628 4,33 HEM Dinamik Değişken EYF 0,028661 1,89 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,083759 1,80 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,037755 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,098925 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,078023 1,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,054700 1,70 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041548 1,56 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028772 1,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,032412 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,059567 0,21 ZEM Altın Katılım EYF 0,059149 0,17 HEM Altın Katılım EYF 0,036412 0,17 VEM Altın Katılım EYF 0,061930 0,17 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,054315 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,077973 0,16 ZEM Para Piyasası EYF 0,031545 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,028434 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082071 0,10 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080863 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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