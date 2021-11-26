BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,136281
|-5,00
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,211756
|-4,93
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,063320
|-4,91
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,146099
|-4,91
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,154053
|-4,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,087382
|-4,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026841
|-2,54
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029743
|-1,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012886
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,082130
|-4,31
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042519
|-1,62
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,013894
|-1,10
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,087191
|-0,72
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,132665
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,110706
|-3,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,115094
|-3,83
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,052765
|-3,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,181749
|-3,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,302126
|-3,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013542
|-4,81
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,044435
|-4,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,039373
|-1,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,034697
|-1,21
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,018961
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,045135
|-4,84
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,072773
|-4,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,075211
|-4,82
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,080220
|-4,82
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,024398
|-4,81
Kaynak: AA
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