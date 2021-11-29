BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047586
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012656
|-1,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,086003
|-1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012186
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011882
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026601
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042394
|-2,96
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,129115
|-2,68
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,130155
|-2,66
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,074804
|-2,66
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF
|0,034308
|-2,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,040606
|-3,06
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026021
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,032908
|-1,96
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,036346
|-1,93
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,039357
|-1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031573
|-2,07
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,045603
|-2,04
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,085842
|-1,76
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059856
|-1,67
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,044810
|-0,94
Kaynak: AA
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