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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30.11.2021 15:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1434144,51Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1434144,51
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0225454,31
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1052194,30
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2302004,27
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1612444,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0906035,35
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0274503,19
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0302682,23
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0127190,50
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0118980,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0867726,83
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0142333,61
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0140162,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0766452,46
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0428522,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3117193,87
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1183533,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2255693,80
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1870593,66
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1151513,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0465584,20
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0140913,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0609741,87
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0464461,85
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0321561,85
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0768804,39
NN Hay. Em. Altın EYF0,0476764,39
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0847404,39
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0794414,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0765434,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0365920,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0826910,06
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0787710,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0271790,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0780330,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Tragger, Borç, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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