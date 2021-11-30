BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,143414
|4,51
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,022545
|4,31
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,105219
|4,30
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,230200
|4,27
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,161244
|4,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,090603
|5,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027450
|3,19
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,030268
|2,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012719
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011898
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,086772
|6,83
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014233
|3,61
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014016
|2,85
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,076645
|2,46
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042852
|2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,311719
|3,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,118353
|3,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,225569
|3,80
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,187059
|3,66
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,115151
|3,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,046558
|4,20
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014091
|3,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,060974
|1,87
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,046446
|1,85
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032156
|1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,076880
|4,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,047676
|4,39
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,084740
|4,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,079441
|4,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,076543
|4,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036592
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082691
|0,06
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078771
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027179
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078033
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi