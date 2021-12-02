Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 3,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,03 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,095493
|4,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,087289
|3,24
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014519
|3,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,195502
|2,92
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,080693
|2,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,050037
|2,91
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,088938
|2,91
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,082452
|2,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,083366
|2,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,235732
|2,90
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi