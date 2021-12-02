Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 3,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,03 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,095493 4,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,087289 3,24 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014519 3,03 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,195502 2,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,080693 2,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,050037 2,91 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,088938 2,91 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,082452 2,91 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,083366 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,235732 2,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü

18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı

Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!

Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?