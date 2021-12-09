BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,179722 1,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,167233 1,08 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,242400 1,03 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,127796 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,241670 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013806 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,031959 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012834 0,33 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,098016 0,32 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,029289 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,098820 1,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,093550 1,55 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,228424 1,44 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,170590 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,047570 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,045463 1,58 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,023593 1,29 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,040509 1,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,058424 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,120378 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066341 1,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,095304 1,13 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,050786 1,06 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,035131 1,05 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,047828 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,086986 0,12 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025759 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,081968 0,02 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,083241 0,02 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,083523 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,087866 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027282 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036736 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078334 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083234 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek

İYİ Parti, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti