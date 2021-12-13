En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,76 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 0,73 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,028223 -0,76 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014836 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,084022 -0,30 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,100234 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,180538 -0,19 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,058833 -0,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,162454 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,173761 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014549 -0,05 Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF 0,026807 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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