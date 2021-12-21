BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,107980
|4,86
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,029848
|4,38
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,138195
|4,33
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,259561
|4,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,193810
|4,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,117344
|4,34
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,033379
|3,11
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,035540
|2,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,014962
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,110488
|5,18
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,052789
|2,09
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,017156
|1,45
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,016248
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,069189
|4,36
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,145610
|3,87
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,242740
|3,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,397658
|3,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,149020
|3,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,019035
|7,60
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,061513
|5,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,035659
|1,44
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,034801
|0,75
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,044280
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,114342
|7,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,107060
|7,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,109337
|7,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,099589
|7,16
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,108018
|7,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033282
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078707
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083413
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079443
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082359
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi