Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047531
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036647
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034578
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073262
|0,47
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021195
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012730
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,013583
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029294
|0,66
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020861
|0,42
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF
|0,020328
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030034
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,092871
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083665
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079474
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083445
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078737
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030096
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi