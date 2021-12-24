Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043070
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073187
|0,41
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021121
|0,38
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046758
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025419
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,078102
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043498
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,045320
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030229
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020465
|0,67
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025688
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,020502
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019791
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059706
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,085532
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021865
|0,21
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024188
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,027034
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079617
|0,16
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083585
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082493
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083732
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030122
|0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi