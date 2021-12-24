En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,81 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 7,57 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 7,23 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,065420
|-7,81
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,076174
|-7,57
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,068766
|-7,23
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,071699
|-7,22
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,080808
|-7,19
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,069592
|-7,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,071259
|-7,16
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021922
|-7,16
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,074955
|-7,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,044169
|-7,01
Kaynak: AA
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