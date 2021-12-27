BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,149412
|3,16
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,078570
|3,15
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,072807
|3,12
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF
|0,077663
|2,86
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,211250
|2,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,082673
|2,31
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029390
|2,04
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026622
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,077437
|5,10
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124587
|5,07
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,236974
|5,06
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,208031
|5,04
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,081974
|4,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,022554
|4,26
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,039111
|3,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,113944
|3,33
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,044634
|3,12
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF
|0,107525
|3,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033010
|4,78
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,047654
|4,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062106
|4,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,088718
|3,72
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,038176
|2,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,024373
|2,92
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,067307
|2,88
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022469
|2,50
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,075975
|2,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,071065
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,088369
|0,13
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079723
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083688
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027440
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083691
|0,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi