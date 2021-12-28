BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,195673
|-2,99
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,125953
|-2,95
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,205029
|-2,94
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,196613
|-2,93
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,143232
|-2,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,080697
|-2,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026265
|-1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029027
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042818
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,079803
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014103
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013523
|-0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,081682
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,209500
|-3,11
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,050776
|-2,28
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,105874
|-2,14
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,173388
|-2,09
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025918
|-2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,042256
|-2,59
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,012710
|-2,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,033839
|-0,53
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,039567
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024081
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,023212
|-4,76
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,064849
|-3,65
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,073464
|-3,31
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,070883
|-3,14
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,067757
|-3,07
Kaynak: AA
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