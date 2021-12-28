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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28.12.2021 15:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,195673-2,99
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,125953-2,95
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,205029-2,94
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,196613-2,93
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,143232-2,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,080697-2,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,026265-1,34
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,029027-1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,042818-1,19
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,079803-1,13
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,014103-0,87
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,013523-0,62
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,081682-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,209500-3,11
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,050776-2,28
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,105874-2,14
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,173388-2,09
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,025918-2,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,042256-2,59
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,012710-2,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,033839-0,53
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,039567-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,024081-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,023212-4,76
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,064849-3,65
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,073464-3,31
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,070883-3,14
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,067757-3,07

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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Bireysel Emeklilik, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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