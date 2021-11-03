En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,929070 -1,99 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,136407 -1,83 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,094151 -1,79 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,131824 -1,63 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,132649 -1,49 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,113607 -1,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,890692 -1,18 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,151118 -1,10 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 0,999933 -1,09 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,116160 -1,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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