En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,69 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,32 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" ve yüzde 1,93 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,584839 -2,69 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,706986 -2,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,065295 -1,93 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,883892 -1,66 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,446802 -1,65 Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,985932 -1,63 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 4,547567 -1,42 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,880015 -1,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,054167 -1,27 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,728912 -1,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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