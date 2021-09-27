Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109363
|1,52
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,061631
|1,46
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105942
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,075886
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,063009
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020764
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024710
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068074
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,059685
|1,83
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031186
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,086684
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,090735
|1,12
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,040299
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,161380
|1,00
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,053911
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009810
|2,56
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033844
|1,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030352
|0,72
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016502
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,033821
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057781
|1,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052475
|1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052309
|1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054213
|1,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032592
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032077
|0,16
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080343
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080431
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081589
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079368
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi