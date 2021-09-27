Üye Girişi
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

27.09.2021 15:30
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1093631,52MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1093631,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0616311,46
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1059421,41
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0758861,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0630091,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207640,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0247100,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0680741,88
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0596851,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0311860,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0866841,35
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0907351,12
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0402991,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1613801,00
VEM Birinci Değişken EYF0,0539110,92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098102,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0338441,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0303520,72
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0165020,56
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0338210,50
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0577811,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0524751,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0523091,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0542131,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0325921,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0320770,16
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0803430,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0804310,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0815890,15
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0793680,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük 16:19 Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı 16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler 15:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti 15:36 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı 14:44 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
16:40 Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım
16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik
16:17 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti
16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:56 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım         
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir         
15:44
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti         
14:59
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 16:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement