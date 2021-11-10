BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011670
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,023505
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027462
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,030229
|-0,11
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,033385
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016496
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041596
|-0,71
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028811
|-0,70
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,042568
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,035294
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029976
|-0,09
Kaynak: AA
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