BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,130105 0,37 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,116807 0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,120328 0,36 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,063119 0,34 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,067694 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,075133 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011640 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011578 0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023145 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026967 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,066952 1,48 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,041516 0,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,177102 0,77 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,105996 0,76 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,201262 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,038581 0,85 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,174085 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,034209 0,43 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,033935 0,42 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,058212 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011307 0,75 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,023496 0,51 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020917 0,36 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022699 0,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,036999 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,063156 0,60 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,065805 0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,059755 0,58 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,019979 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,061792 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032734 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026967 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036268 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083308 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082139 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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