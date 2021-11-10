BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,130105
|0,37
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,116807
|0,37
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,120328
|0,36
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,063119
|0,34
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,067694
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,075133
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011640
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011578
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023145
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026967
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,066952
|1,48
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,041516
|0,77
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,177102
|0,77
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,105996
|0,76
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,201262
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,038581
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,174085
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,034209
|0,43
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,033935
|0,42
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,058212
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011307
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023496
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020917
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022699
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,036999
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,063156
|0,60
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,065805
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,059755
|0,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019979
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,061792
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032734
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026967
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036268
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083308
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082139
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi