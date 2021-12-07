BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,089932
|0,60
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,127969
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,093539
|0,52
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,092199
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,238624
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013614
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012727
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012217
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,028912
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,031484
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,093464
|2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,089848
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,139514
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,141779
|1,40
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,050288
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,039088
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,043548
|1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,126292
|1,10
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,201152
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,042423
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014975
|1,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,092246
|1,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064246
|1,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,036187
|1,22
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,019965
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,087461
|1,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,082791
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,051332
|1,01
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,091249
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,085525
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033131
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029910
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082937
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083162
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078265
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi