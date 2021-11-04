Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,084309 1,78 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,368979 1,73 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,115060 1,71 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,050646 1,70 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,570017 1,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,057701 1,92 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,119360 1,90 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,078434 1,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,056860 1,61 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,824490 1,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,122104 2,51 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 105,778417 2,29 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051229 2,25 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102052 2,24 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,168518 2,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,142715 2,38 Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon 1,100598 2,33 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,103753 1,98 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,018481 1,85 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,177866 1,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,125303 1,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,037913 1,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,784258 1,40 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,391571 0,99 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,215463 0,97 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,065891 1,00 Garanti Portföy Altın Fonu 0,151640 1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,128734 0,99 Ak Portföy Altın Fonu 0,121485 0,99 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,051869 0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,037319 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,027273 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,143883 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,371642 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,169182 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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