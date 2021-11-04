Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,084309
|1,78
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|11,368979
|1,73
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,115060
|1,71
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,050646
|1,70
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,570017
|1,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,057701
|1,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,119360
|1,90
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,078434
|1,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,056860
|1,61
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,824490
|1,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,122104
|2,51
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|105,778417
|2,29
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051229
|2,25
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102052
|2,24
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,168518
|2,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,142715
|2,38
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,100598
|2,33
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,103753
|1,98
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,018481
|1,85
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,177866
|1,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,125303
|1,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,037913
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,784258
|1,40
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,391571
|0,99
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,215463
|0,97
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,065891
|1,00
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,151640
|1,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,128734
|0,99
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,121485
|0,99
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,051869
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,037319
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,027273
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,143883
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,371642
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,169182
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi