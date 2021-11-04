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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04.11.2021 15:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0843091,78
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,3689791,73
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1150601,71
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0506461,70
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,5700171,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0577011,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1193601,90
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,0784341,75
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0568601,61
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,8244901,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1221042,51
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)105,7784172,29
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0512292,25
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1020522,24
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1685182,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,1427152,38
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,1005982,33
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,1037531,98
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,0184811,85
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,1778661,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,1253031,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0379131,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,7842581,40
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3915710,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,2154630,97
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0658911,00
Garanti Portföy Altın Fonu0,1516401,00
TEB Portföy Altın Fonu0,1287340,99
Ak Portföy Altın Fonu0,1214850,99
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0518690,99
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0373190,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0272730,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1438830,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3716420,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1691820,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Turizm, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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