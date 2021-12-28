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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28.12.2021 15:24
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıGaranti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0943120,09Inveo...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0943120,09
Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu0,0232900,09
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0341560,07
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,6088890,07
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,4029670,05
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF17,1458761,75
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF23,8447341,44
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF26,0726371,15
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF18,7895320,97
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF24,8780250,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0568300,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1201981,52
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0508591,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0608471,45
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,1743491,26
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu2,2886241,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon5,8163901,72
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0577151,34
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0900140,87
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,5043490,75
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0298970,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,1192261,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,0034560,64
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1866530,59
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,3624990,44
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5056490,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1734850,05
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0257900,05
TEB Portföy Para Piyasası Fonu471,7155180,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0669410,04
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,1066030,04

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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Spor Federasyonu, İstanbul, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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