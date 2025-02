EN YAKIT, 7/24 Müşteri Desteği Sunuyor

Ekonomi

EN YAKIT, 7/24 hizmet verdiği çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan destek hizmeti sunarken, zaman zaman sahaya inen müşteri hizmetleri temsilcileri ile şarj istasyonu başında sorunlara anında yanıt verdiğini duyurdu.

Türkiye'de ilk şarj istasyonu lisansı alanlardan biri olan EN YAKIT, müşteri hizmetleri alanındaki desteğini güçlendirdi. 210'un üzerinde şarj istasyonu ile hizmet veren şirketin müşteri hizmetleri, uzaktan destek hizmetinin yanında istasyon başında müşteri ziyaretlerine de başladı. Şirket müşteri hizmetleri ekibinin başına da bir kadın yönetici getirdi. Buket Uygur'un yönetimindeki müşteri hizmetleri her soruna anında çözüm üretiyor.

Müşteriye 7/24 hizmet

EN YAKIT Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Buket Uygur, 7/24 destek veren çağrı merkezi aracılığıyla kullanıcılara her an ulaşılabilir olmayı taahhüt ettiklerini hatırlatarak, "Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla sunduğumuz müşteri hizmetleri desteğimizi günden güne güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde faaliyet gösterdiğimiz 210'un üzerinde şarj istasyonumuz ile her gün daha fazla elektrikli araç kullanıcısına ulaşarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonumuzu ilerletiyoruz" dedi.

İstasyon buluşmaları

Buket Uygur "Belirli dönemlerde müşteri hizmetleri ekibimiz olarak, istasyon başında müşterilerimizi ağırlayarak yüz yüze tanışma ve onları dinleme fırsatı buluyoruz. Bu ziyaretler sırasında, müşterilerimizin geri bildirimlerini doğrudan dinleyerek onların deneyimlerini daha iyi anlamayı ve ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca sunduğumuz hizmetleri ve şarj süreçlerini müşterilerimize detaylı bir şekilde tanıtarak, sorularını yanıtlıyor ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için birebir destek sağlıyoruz" dedi. Uygur, müşteri odaklı bu yaklaşımın, müşteri hizmetleri ekibinin kullanıcılarla güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurmasına olanak tanıdığını belirterek "Ayrıca hizmet kalitemizi de sürekli olarak iyileştirmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Uzaktan destek hizmeti

Buket Uygur, müşteri hizmetleri merkezinin üç aşamalı çözüm süreci ile sorunlara hızla müdahale edebildiğini anlatarak, "Gerektiğinde uzaktan mühendis desteği veya yerinde müdahale seçenekleriyle çözüm sunabiliyoruz. Şarj sırasında yaşanabilecek her türlü aksaklıkta proaktif bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini sağlamak adına çalışıyoruz. Müşterilerimiz şarj esnasında hata aldığını veya şarjı başlatamadığını canlı olarak görerek, müşterinin bize ulaşmasını beklemeden arayıp destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Uygur, "Ayrıca sosyal medya üzerinden bize ulaşan müşterilerimize de büyük bir özenle geri dönüş sağlıyoruz. Tüm kanallardan gelen geri bildirimleri hızla değerlendiriyor ve çözüm süreçlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz" dedi.

Uygur, ilk üç şarj işlemi sırasında yaptıkları anketlere dayanarak hizmetlerde sürekli iyileştirme yaptıklarını ve memnuniyeti artırdıklarını söyledi.

"Bu istasyonda sıra beklemek yok"

Uygur, en-ix(Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kullanıcılara, şarj işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde başlatma kolaylığı sunduklarını da anlattı. Uygur, "Herhangi bir ödeme kartı ya da QR gibi şarj başlatma seçeneklerine gerek kalmaksızın sadece soketi takarak otomatik olarak şarj başlatabilen bu teknoloji ile kullanıcılarımız zamandan tasarruf ediyor ve herhangi bir ek işlem gerektirmeyen bir deneyim yaşıyorlar. Ayrıca, uygulamamız üzerinden kolayca şarj istasyonu rezervasyonu yapma olanağı sağlayan randevu sistemimiz ile istasyonlarımızda sıra beklemeden şarj yapmalarına yardımcı oluyoruz" dedi. - İSTANBUL