En Yüksek Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü: Bilgi ve İletişim

Ekonomi

Türkiye'de kısa süreli borç ödeyebilme gücünün en yüksek olduğu sektör "bilgi ve iletişim" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Araştırmada bu firmalar 17 sektörde sınıflandırıldı.

Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde, geçen yıl 17 sektörün büyümelerine paralel borçlarının da arttığı görüldü.

Sektörler, şirketlerin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösteren "cari oran"a göre incelendiğinde, "bilgi ve iletişim" alanında faaliyet gösteren firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Bu sektördeki firmaların ortalama cari oranı 1,56 olarak hesaplandı.

Bu sektörü 1,43 cari oranıyla "imalat", 1,29'şer ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı", "madencilik ve taş ocakçılığı" ve "ulaştırma ve depolama" izledi.

İki sektörün cari oranı 1'in altında

Şirketin likiditesinin değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılan cari oranın 1'in üzerinde olması, şirketler için olumlu değerlendiriliyor. Geçen yıla ilişkin mali tablolara göre, iki sektördeki firmaların ortalamada cari oranlarının 1'in altında olduğu görüldü.

Bu sektörler, 0,996 ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor", 0,816 ile "eğitim" oldu.

Cari Oran nedir?

Cari oran, dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynaklara bölünmesiyle bulunuyor. Dönen varlıklar, işletmelerin günlük operasyonlarını sürdürebilmek için kullandıkları likit varlıkları temsil ediyor. Unsurlar arasında nakit, alacaklar, stoklar ve ödeme öncesi harcamalar bulunuyor.

Cari oran, işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösteriyor. Cari oran çoğunlukla "X: 1" şeklinde ifade ediliyor. Örneğin, cari oranın 1,5 lira olması, her 1 liralık kısa vadeli borç için 1,5 liralık dönen varlığın bulundurulduğu anlamına geliyor.

Mali tablolara göre 2023'te sektörlerin dönen varlıkları, kısa vadeli borçları ve dönen varlık/kısa vadeli borç oranı şöyle:

Sektörler (bin lira) Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Cari oran Bilgi ve iletişim 492.772.776 315.132.909 1,56 İmalat 8.331.704.070 5.806.436.169 1,43 Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 8.347.516.182 6.448.675.881 1,29 Madencilik ve taş ocakçılığı 346.465.285 269.303.197 1,29 Ulaştırma ve depolama 1.734.007.645 1.348.705.533 1,29 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 176.608.348 144.490.324 1,22 Gayrimenkul faaliyetleri 243.855.695 200.845.187 1,21 inşaat 3.586.015.289 3.028.552.407 1,18 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 1.055.971.219 906.248.832 1,17 Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 60.254.123 52.300.613 1,15 İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 131.759.006 115.086.465 1,14 İdari ve destek hizmet faaliyetleri 507.238.421 480.708.571 1,06 Diğer hizmet faaliyetleri 22.992.743 22.408.559 1,03 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 477.476.085 465.968.663 1,02 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 892.616.280 881.438.106 1,01 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 39.538.520 39.694.110 0,996 Eğitim 75.477.621 92.497.262 0,816

Kaynak: AA