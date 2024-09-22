En Yüksek Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü: Bilgi ve İletişim - Son Dakika
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Ekonomi

En Yüksek Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü: Bilgi ve İletişim

2023'te Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörü, kısa süreli borç ödeme gücünde en yüksek oranı yakaladı.

22.09.2024 12:19
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Türkiye'de kısa süreli borç ödeyebilme gücünün en yüksek olduğu sektör "bilgi ve iletişim" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlediği bilgiye göre, 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Araştırmada bu firmalar 17 sektörde sınıflandırıldı.

Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde, geçen yıl 17 sektörün büyümelerine paralel borçlarının da arttığı görüldü.

Sektörler, şirketlerin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösteren "cari oran"a göre incelendiğinde, "bilgi ve iletişim" alanında faaliyet gösteren firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Bu sektördeki firmaların ortalama cari oranı 1,56 olarak hesaplandı.

Bu sektörü 1,43 cari oranıyla "imalat", 1,29'şer ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı", "madencilik ve taş ocakçılığı" ve "ulaştırma ve depolama" izledi.

İki sektörün cari oranı 1'in altında

Şirketin likiditesinin değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılan cari oranın 1'in üzerinde olması, şirketler için olumlu değerlendiriliyor. Geçen yıla ilişkin mali tablolara göre, iki sektördeki firmaların ortalamada cari oranlarının 1'in altında olduğu görüldü.

Bu sektörler, 0,996 ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor", 0,816 ile "eğitim" oldu.

Cari Oran nedir?

Cari oran, dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynaklara bölünmesiyle bulunuyor. Dönen varlıklar, işletmelerin günlük operasyonlarını sürdürebilmek için kullandıkları likit varlıkları temsil ediyor. Unsurlar arasında nakit, alacaklar, stoklar ve ödeme öncesi harcamalar bulunuyor.

Cari oran, işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını gösteriyor. Cari oran çoğunlukla "X: 1" şeklinde ifade ediliyor. Örneğin, cari oranın 1,5 lira olması, her 1 liralık kısa vadeli borç için 1,5 liralık dönen varlığın bulundurulduğu anlamına geliyor.

Mali tablolara göre 2023'te sektörlerin dönen varlıkları, kısa vadeli borçları ve dönen varlık/kısa vadeli borç oranı şöyle:

Sektörler (bin lira)Dönen varlıklar Kısa vadeli borçlar Cari oran
Bilgi ve iletişim492.772.776315.132.9091,56
İmalat8.331.704.0705.806.436.1691,43
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı8.347.516.1826.448.675.8811,29
Madencilik ve taş ocakçılığı346.465.285269.303.1971,29
Ulaştırma ve depolama1.734.007.6451.348.705.5331,29
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 176.608.348144.490.3241,22
Gayrimenkul faaliyetleri243.855.695200.845.1871,21
inşaat3.586.015.2893.028.552.4071,18
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı1.055.971.219906.248.8321,17
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri60.254.12352.300.6131,15
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri131.759.006115.086.4651,14
İdari ve destek hizmet faaliyetleri507.238.421480.708.5711,06
Diğer hizmet faaliyetleri22.992.74322.408.5591,03
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri477.476.085465.968.6631,02
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler892.616.280881.438.1061,01
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor39.538.52039.694.1100,996
Eğitim75.477.62192.497.2620,816

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En Yüksek Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü: Bilgi ve İletişim - Son Dakika

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