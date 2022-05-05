ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te - Son Dakika
Üye Girişi

ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te

05.05.2022 09:49
ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon Nisan ayında yüzde 8.68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti.

Türkiye'de gözler TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. TÜİK'ten önce rakibi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyon tahminin açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre Nisan 2022'de enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 156.86'ya yükseldi.

ENAG'a göre, 2022 Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olarak hesaplanmıştı. ENAG'ın açıkladığı verilerde, yıllık enflasyon yüzde 142.63'e yükselmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaşmıştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 olmuştu.

YORUMLAR
500
Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor

Enflasyon oranı, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
09:49 Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor
09:49 Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
09:05 Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı
08:52 Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement