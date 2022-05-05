ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te - Son Dakika

Türkiye'de gözler TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. TÜİK'ten önce rakibi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyon tahminin açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre Nisan 2022'de enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 156.86'ya yükseldi.

ENAG'a göre, 2022 Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olarak hesaplanmıştı. ENAG'ın açıkladığı verilerde, yıllık enflasyon yüzde 142.63'e yükselmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaşmıştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 olmuştu.