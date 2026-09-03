ENAG: Ağustos enflasyonu yüzde 49,03

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 49,03 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos 2026 döneminde yüzde 2,24 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49,03 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.