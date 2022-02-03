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ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor - Son Dakika

ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor

03.02.2022 09:47
ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) çalışmasında Ocak ayı enflasyonu yüzde 15,52 olurken 12 aylık enflasyon ise yüzde 114,87 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı aralık enflasyonunu duyurdu.

Buna göre, ENAG Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 15,52 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114,87 olarak gerçekleşti.

ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor

TÜİK ise ocak ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

İKİ HESAP ARASINDA UÇURUM VAR

ENAG ile TÜİK verileri arasında farklar bulunuyor. ENAG 2021 yılı enflasyonunu yüzde 82,81 olarak gerçekleşirken TÜİK ise 2021 enflasyonunun yüzde 36,08 olduğunu hesaplamıştı. TÜİK'in hesapladığı enflasyon tepki çekmişti.

ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor

ENAG yedi kişilik bir akademisyen ve ekonomi uzmanları ekibinden oluşuyor. Grubun bir danışma kurulu da bulunuyor. Bu kurulda eski bürokratlar da yer alıyor.

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Son Dakika Ekonomi ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8! TÜİK'in oranları bekleniyor - Son Dakika
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