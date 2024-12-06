Endeksa, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi Arasında

Ekonomi

Endeksa, ikinci kez Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın bu yılki sonuçları açıklandı.

PropTech alanındaki öncü şirketlerden Endeksa, bir kez daha Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 şirketinden biri oldu.

Büyük veri analizi ve yapay zeka ile gayrimenkul değerleme hizmeti ve bölgedeki en iyi emlak danışmanlarına ulaşma fırsatı sunan Endeksa, böylece üst üste ikinci kez listede yer aldı.

Program kapsamında, AR-GE alanında önemli yatırımlar yapan, kendi teknolojisini üreten ve ileri teknolojiyi problem çözmede kullanarak başarı elde eden şirketler, son 3 yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonucunda listeye giren şirketler, bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirilen özel törenle sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Deloitte Technology Fast 50 listesinde, ikinci kez yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

2024'de Endeksa'nın başarılarının katlanarak arttığını aktaran Öğüt, "Yeni inovasyonlara imza attığı bir yıl oldu. Bu yıl itibari ile üye emlak danışmanı adedi 27 bini, Endeksa ile değerlemesi yapılan gayrimenkul adedi 6,7 milyonu, değerlemesi yapılan alan ise 5,5 milyar metrekareyi geçti. Bu yıl aynı zamanda bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yapay zeka emlak asistanı Atlas'ı kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Sektördeki liderliğimizle, yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.