Endeksa, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi Arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Endeksa, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi Arasında

Endeksa, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde ikinci kez yer alarak büyümesini sürdürüyor.

06.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endeksa, ikinci kez Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın bu yılki sonuçları açıklandı.

PropTech alanındaki öncü şirketlerden Endeksa, bir kez daha Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 şirketinden biri oldu.

Büyük veri analizi ve yapay zeka ile gayrimenkul değerleme hizmeti ve bölgedeki en iyi emlak danışmanlarına ulaşma fırsatı sunan Endeksa, böylece üst üste ikinci kez listede yer aldı.

Program kapsamında, AR-GE alanında önemli yatırımlar yapan, kendi teknolojisini üreten ve ileri teknolojiyi problem çözmede kullanarak başarı elde eden şirketler, son 3 yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonucunda listeye giren şirketler, bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirilen özel törenle sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Deloitte Technology Fast 50 listesinde, ikinci kez yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

2024'de Endeksa'nın başarılarının katlanarak arttığını aktaran Öğüt, "Yeni inovasyonlara imza attığı bir yıl oldu. Bu yıl itibari ile üye emlak danışmanı adedi 27 bini, Endeksa ile değerlemesi yapılan gayrimenkul adedi 6,7 milyonu, değerlemesi yapılan alan ise 5,5 milyar metrekareyi geçti. Bu yıl aynı zamanda bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yapay zeka emlak asistanı Atlas'ı kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. Sektördeki liderliğimizle, yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Endeksa, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi Arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Endeksa, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi Arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.