Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

10.01.2026 12:52
Ender Mermerci, artan pahalılık ve yüksek faturalar nedeniyle isyan ederek ''Evde fabrika işletiyoruz sanırsınız'' dedi. Mermerci ayrıca çalışanlarının geçim sıkıntısından dolayı ''Şoförümün yüzüne bakamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ender Mermerci, artan hayat pahalılığına tepki gösterdi. Mermerci, gelen faturalar karşısında "Sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN SÖZLER

Ender Mermerci, son dönemde yükselen fiyatlar ve faturalar üzerinden pahalılığa isyan etti. Alışveriş yaparken rakamlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Mermerci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"ŞOFÖRÜMÜN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Mermerci, geçim sıkıntısının çalışanları üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, yaşanan tabloyu vicdani bir yük olarak değerlendirdi.

"FATURALAR EVDE FABRİKA VARMIŞ GİBİ"

Evine gelen doğalgaz faturasının kendisini şaşırttığını belirten Mermerci, "Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil" diyerek artan maliyetlere tepkisini dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hikmet . Hikmet .:
    Hayat çok pahalı evet ama sende bir çantaya milyonları vereceğine şoförüne yüksek maaş ver o zaman 202 21 Yanıtla
    Er ka Er ka:
    Abi neden neden versin. Vay arkadaş ya. Herkes bir iş yapar ve her işin bir bedeli var. Beynini makarnayla mı yedin ya. Mesele maaş değil alım gücü alım gücüüüüü! 78 46
    5032Sy 5032Sy:
    erka, senin alım gücünden anladığın, üç kuruşa beş köfte galiba, alım gücü istiyorsa şoförünü asgari ücret değilde, mesela 50 bin verse, şoförünün yüzüne seve seve bakar, hiçbir kimse devletin belirlediği minimum maaşı vermek zorunda olmadığnı, sen ve zengin tayfası bir algılama, şimdi bu konuları hiç konuşmuyorduk 0 2
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    sen iscinin hakkını ver yeter sana kimse birşey demez....evet hayat pahalı bu sözüne katılıyorum...bu pahalılıkta devletinde vatandaşında katkısı varr... 96 13 Yanıtla
  • Wolkan Turkgenc Wolkan Turkgenc:
    zaten problem sizi doyuramamak garibanı doyurmak kolay 70 7 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    şunabak arkadaşya fabrikagibi büyük evde oturursan gelecek tabi pintilik yapıp şöförün hakkınıda vermezsen yüzüne bakamazsın 34 7 Yanıtla
  • szea14Cakir szea14Cakir:
    maişini istediği oranda artırıver o zaman bakarsın 29 4 Yanıtla
SON DAKİKA: Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum - Son Dakika
